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الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

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الدوري البرتغالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يغرّد فيكتور جيوكيريس، مهاجم فريق سبورتينغ لشبونة مرتاحاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري البرتغالي بكرة القدم بعد مرور (24) جولة من منافساته، وبمعدل تسجيل يزيد عن هدف في كل مباراة…

1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 25 هدفاً
2- صامويل اوموروديون (بورتو): 14 هدفاً
3- كلايتون سيلفا (ريو آفي): 12 هدفاً
4- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 8 أهداف
5- كاسيانو دياز مورير (كاسابيا): 8 أهداف
6- بروما (سبورتينغ براغا): 8 أهداف
7- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف
8- فانجيليس بافليديس (بنفيكا): 8 أهداف
9- فرانسيسكو ترينكاو (سبورتينغ لشبونة): 8 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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