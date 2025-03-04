الدوري البرتغالي (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

سبورتينغ لشبونة × إستوريل برايا 3-1

موريرينسي × إستريلا أمادورا 1-1

بوافيستا × سانتا كلارا 1-0

فارينزي × إي في أس فوتبول 0-1

ريو آفي × سبورتينغ براغا 2-1

ناسيونال ماديرا × فاماليكاو 2-1

أروكا × بورتو 0-2

فيتوريا غيماريش × كاسابيا 1-0

جل فيسنتي × بنفيكا- مؤجلة إلى 28 آذار 2025

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 56 نقطة

2- بنفيكا: 53 نقطة

3- بورتو: 50 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 47 نقطة

5- سانتا كلارا: 39 نقطة