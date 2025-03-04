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الدوري البرتغالي (24)… نتائج وترتيب

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الدوري البرتغالي (24)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

سبورتينغ لشبونة × إستوريل برايا 3-1
موريرينسي × إستريلا أمادورا 1-1
بوافيستا × سانتا كلارا 1-0
فارينزي × إي في أس فوتبول 0-1
ريو آفي × سبورتينغ براغا 2-1
ناسيونال ماديرا × فاماليكاو 2-1
أروكا × بورتو 0-2
فيتوريا غيماريش × كاسابيا 1-0
جل فيسنتي × بنفيكا- مؤجلة إلى 28 آذار 2025

ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 56 نقطة
2- بنفيكا: 53 نقطة
3- بورتو: 50 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 47 نقطة
5- سانتا كلارا: 39 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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