نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يتربع ماتيو ريتيغي،لاعب فريق أتلانتا على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مرور (27) جولة من منافساته وبافرق مريح من الأهداف عن أقرب منافسيه…
1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 21 هدقاً
2- مويس كين (فيورنتينا): 15 هدفاً
3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 12 هدفاً
5- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 10 أهداف
6- لورينزو لوكا (أودنيزي): 10 أهداف
7- أرتيم دوفبيك (روما): 9 أهداف
8- ريكاردو أورسوليني (بولونيا): 9 أهداف
9- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف
10- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 9 أهداف
11- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 11 هدفاً