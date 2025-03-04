الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (27)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يتربع ماتيو ريتيغي،لاعب فريق أتلانتا على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مرور (27) جولة من منافساته وبافرق مريح من الأهداف عن أقرب منافسيه…

1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 21 هدقاً

2- مويس كين (فيورنتينا): 15 هدفاً

3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً

4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 12 هدفاً

5- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 10 أهداف

6- لورينزو لوكا (أودنيزي): 10 أهداف

7- أرتيم دوفبيك (روما): 9 أهداف

8- ريكاردو أورسوليني (بولونيا): 9 أهداف

9- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف

10- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 9 أهداف

11- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 11 هدفاً