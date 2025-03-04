الدوري الإيطالي (27)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

جوفنتوس × هيلاس فيرونا 2-0

مونزا × تورينو 0-2

بولونيا × كالياري 2-1

جنوى × إمبولي 1-1

روما × كومو 2-1

ميلان × لاتسيو 1-2

فيورنتينا × ليتشي 1-0

أتلانتا × فينيزيا 0-0

نابولي × إنتر ميلان 1-1

أودونيزي × بارما 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- إنتر ميلان: 58 نقطة

2- نابولي: 57 نقطة

3- أتلانتا: 55 نقطة

4- جوفنتوس: 52 نقطة

5- لاتسيو: 50 نقطة