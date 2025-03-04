الدوري الإسباني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (26)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تابع روبرت ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني بفارق 4 أهداف عن كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مع نهاية منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 21 هدفاً

2- كيليان مبابي (ريال مدريد): 17 هدفاً

3- إنتي بوديمير ×أوساسونا): 14 هدفاً

4- رافينيا (برشلونة): 13 هدفاً

5- أوهيان سانسيت (أتلتيك بلباو): 13 هدفاً

6- أيوزي بيريز (فياريال): 11 هدفاً

7- دودي لوكيباكيو (إشبيلية): 11 هدفاً

8- إنريكي غارسيا كيكي (ديبورتيفو ألافيس): 11 هدفاً

9- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 10 أهداف

10- ألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد): 9 أهداف

11- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 9 أهداف