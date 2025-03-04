الدوري الإسباني (26)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة…

ليجانيس × خيتافي 1-0

برشلونة × ريال سوسيداد 4-0

ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس 1-1

أوساسونا × فالنسيا 3-3

بلد الوليد × لاس بالماس 1-1

جيرونا × سيلتافيغو 2-2

رايو فاليكانو × إشبيلية 1-1

ريال بيتيس × ريال مدريد 2-1

أتلتيكو مدريد × أتلتيك بلباو 1-0

فياريال × إسبانيول- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (26)

1- برشلونة: 57 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 56 نقطة

3- ريال مدريد: 54 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 48 نقطة

5- فياريال: 44 نقطة