نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (26)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه المرحلة…
ليجانيس × خيتافي 1-0
برشلونة × ريال سوسيداد 4-0
ريال مايوركا × ديبورتيفو ألافيس 1-1
أوساسونا × فالنسيا 3-3
بلد الوليد × لاس بالماس 1-1
جيرونا × سيلتافيغو 2-2
رايو فاليكانو × إشبيلية 1-1
ريال بيتيس × ريال مدريد 2-1
أتلتيكو مدريد × أتلتيك بلباو 1-0
فياريال × إسبانيول- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (26)
1- برشلونة: 57 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 56 نقطة
3- ريال مدريد: 54 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 48 نقطة
5- فياريال: 44 نقطة