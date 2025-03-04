تزيين الشرفات: كيفية خلق أجواء رمضانية خارجية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 12:55 صباحاً - التخطيط والتجهيز لتزيين الشرفات في رمضان

خلال شهر رمضان المبارك، يمكن تحويل الشرفة إلى مكان هادئ ومميز لأوقات السحور أو الإفطار. يتطلب ذلك بعض التخطيط والتجهيزات البسيطة لكن المؤثرة في خلق جو روحاني مميز في الأجواء الخارجية.

اختيار الزينة المناسبة

تعد الزينة أحد العناصر الأساسية لخلق الأجواء الرمضانية. من المهم اختيار زينة تتناسب مع طابع الشهر الكريم وتكمل مظهر الشرفة. يمكن التفكير في العناصر التالية:

الفوانيس: تضيف الفوانيس لمسة تراثية ويمكن تعليقها بطرق مبتكرة للحصول على إضاءة ناعمة.

المفارش الملونة: تزيين الطاولات بالمفارش ذات الألوان الزاهية والنقوش الرمضانية.

الزخارف الخشبية أو المعدنية: لتعزيز الطابع الشرقي الأصيل.

الإضاءة الهادئة

تلعب الإضاءة دوراً مهماً في إبراز الزينة وخلق الأجواء. لاختيار الإضاءة المناسبة، يمكن الاعتماد على:

الأضواء الهادئة: استخدام الأشرطة الضوئية (LED) المتوهجة بألوان هادئة لتحقيق تأثير مريح.

الشموع: إضافة الشموع العطرية توزع في أنحاء الشرفة لتعزيز الأجواء الرومانسية والروحانية.

تصميم المساحة لأجواء رمضانية مريحة

بين العمل وطهى الإفطار، يجب أن تكون الشرفة مكانًا يوفر الراحة النفسية والجسدية. لتحقيق ذلك، يمكن مراعاة ما يلي:

اختيار الأثاث المريح

من الضروري التأكد من أن المقاعد مريحة بما يكفي للسهرات الطويلة. يمكن استخدام الوسائد الملونة للحصول على تصميم متناغم ومريح.

إضافة النباتات والزهور

للنباتات تأثير كبير في تنقية الأجواء وإضفاء لمسة من الطبيعة. يمكن اختيار النباتات العطرية أو الورود لإضافة أجواء جميلة ورائحة منعشة.

أفكار إضافية لزيادة جاذبية الشرفة

للحصول على شرفة مميزة في رمضان، يمكن إضافة بضعة تفاصيل بسيطة لكن مؤثرة:

إنشاء زاوية للقراءة: تخصيص زاوية مريحة تحتوي على سجادة أو عدة وسائد للمطالعة وتأمل الطقس والسماء.

تعليق ستائر خفيفة: لحجب أشعة الشمس بشكل لطيف وإضفاء مزيد من الخصوصية.

محطة مشروبات مفضلة: إعداد طاولة صغيرة مخصصة للمشروبات الرمضانية المفضلة مثل القهوة أو الشاي.

في النهاية، بالاحترافية والاختيار الصحيح لمكونات الشرفة، يمكن خلق أجواء رمضانية مميزة تبقى في الذاكرة طوال الشهر.