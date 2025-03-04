ترطيب الشفاه في رمضان: وصفات طبيعية للتغلب على الجفاف

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 12:55 صباحاً - مع قدوم شهر رمضان، تعاني الكثيرات من مشكلة جفاف الشفاه، خاصة في فصل الشتاء. لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في ترطيب الشفاه والتخلص من الجفاف. إليك مجموعة من الوصفات الفعالة:

وصفات طبيعية لترطيب الشفاه في رمضان:

وصفة السكر والعسل لتقشير وترطيب الشفاه:

اخلطي كمية صغيرة من السكر والعسل لعمل مقشر طبيعي.

ضعي الخليط على الشفاه ودلكي بلطف لإزالة الجلد الميت.

يساعد هذا المقشر على تجديد خلايا الشفاه وترطيبها.

وصفة زيت جوز الهند لترطيب عميق:

زيت جوز الهند مرطب طبيعي وفعال للبشرة والشفاه.

ضعي طبقة رقيقة من زيت جوز الهند على الشفاه عدة مرات في اليوم، خاصة بعد الإفطار.

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب الشفاه بعمق وحمايتها من الجفاف.

وصفة جل الصبار لتهدئة وتجديد الشفاه:

جل الصبار له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، ويساعد على تجديد البشرة المتشققة.

ضعي طبقة من جل الصبار على الشفاه بعد الإفطار.

يساعد جل الصبار على ترطيب الشفاه وتهدئتها.

وصفة العسل لترطيب وتغذية الشفاه:

العسل مرطب طبيعي وغني بالعناصر الغذائية التي تغذي الشفاه.

ضعي طبقة رقيقة من العسل على الشفاه بعد الإفطار واتركيه لبضع دقائق قبل مسحه.

يساعد العسل على ترطيب الشفاه وتنعيمها.

نصائح إضافية لترطيب الشفاه في رمضان:

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.

تجنب لعق الشفاه، لأن ذلك يزيد من جفافها.

استخدام مرطب شفاه يحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت الزيتون.