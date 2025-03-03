صراع صحي مؤلم وراء ظهور مورغان فريمان بقفاز في حفل الأوسكار

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 11:00 مساءً - في حفل الأوسكار لعام 2025، لفت مورغان فريمان الأنظار ليس فقط من خلال تكريمه المؤثر لرفيق دربه الراحل جين هاكمان، بل أيضًا بسبب ارتدائه قفازًا أسود على يده اليسرى، مما أثار فضول المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

حرص فريمان، الذي يبلغ من العمر 87 عامًا، على إبقاء يديه مطويتين خلف ظهره خلال الحفل، مما دفع المشاهدين للتساؤل عن سبب ارتدائه للقفاز.

وأكدت مصادر لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن فريمان يرتدي القفاز منذ عدة سنوات بسبب معاناته من مشكلة صحية تُعرف بـ “فيبروميالجيا”، وهو اضطراب يسبب آلامًا واسعة النطاق في الجسم، مصحوبة بتعب شديد وصعوبة في التركيز، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل تيبس العضلات ومشاكل في النوم.

تعود إصابة فريمان بالفيبروميالجيا إلى الأضرار العصبية الناتجة عن حادث سيارة خطير تعرض له في عام 2008، مما أدى إلى كسر في ذراعه وكوعه، ونتج عنه شلل في يده.

تحدث فريمان بصراحة عن الألم المزمن والعجز الذي يعاني منه، واصفًا إياه بأنه “مؤلم للغاية”.

وبحسب خبراء الصحة، فإن السبب الدقيق للفيبروميالجيا لا يزال غير معروف، ولكن يُعتقد أنه مرتبط بعدة عوامل.