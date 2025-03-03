طرق للحفاظ على صحة وطاقة كبار السن خلال شهر رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 11:00 مساءً - مع حلول شهر رمضان المبارك، يواجه العديد من كبار السن تحديات الصيام لفترات طويلة، مما قد يؤثر على صحتهم وطاقة أجسامهم. لضمان مرور هذا الشهر الفضيل بأمان وتقليل التأثيرات الصحية السلبية، إليكم بعض النصائح المستندة إلى موقع Raffles Medical Group للحفاظ على صحة وطاقة كبار السن:

**الحفاظ على الترطيب الجيد**

يعتبر الحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه كبار السن خلال رمضان. يُنصح بتناول كميات كافية من السوائل بين الإفطار والسحور لتفادي الجفاف، ويفضل اختيار المياه والأعشاب الطبيعية بدلاً من المشروبات المحلاة أو التي تحتوي على الكافيين.

**التغذية المتوازنة في الإفطار والسحور**

تُعد التغذية السليمة من العوامل الأساسية للحفاظ على الطاقة طوال اليوم. يجب أن يتضمن السحور مزيجًا من البروتينات، والألياف، والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة. أما الإفطار، فيجب أن يركز على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة والمغذيات. يُفضل تجنب الأطعمة المالحة والدهنية لأنها قد تؤدي إلى الشعور بالعطش الشديد.

**تجنب الإرهاق البدني**

ينصح الخبراء كبار السن بتجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات الصيام، والتركيز على الراحة للحفاظ على طاقتهم وصحتهم.