طريقة تحضير عصير الشمندر الطازج في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:59 مساءً - فوائد عصير الشمندر الطازج

يعتبر عصير الشمندر الطازج من المشروبات الصحية والمغذية التي تقدم فوائد صحية متعددة. يحتوي الشمندر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين C والحديد والمغنيسيوم. يُساعد تناول عصير الشمندر بانتظام في تعزيز جهاز المناعة، وتحسين صحة القلب، وزيادة مستويات الطاقة.

المكونات اللازمة لتحضير العصير

قبل البدء في تحضير عصير الشمندر الطازج، ستحتاج إلى بعض المكونات البسيطة. إليك ما ستحتاج إليه:

2 حبة من الشمندر متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى قطع صغيرة

1 حبة تفاح متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى قطع

1 قطعة صغيرة من الزنجبيل، مقشرة

عصير نصف ليمونة

1 كوب من الماء البارد

عسل نحل لتحلي العصير حسب الرغبة

خطوات تحضير عصير الشمندر الطازج

اتبع هذه الخطوات لتحضير عصير الشمندر الطازج بسهولة في منزلك:

1. غسيل وتنظيف المكونات

اغسل الشمندر جيداً بالماء لإزالة الأوساخ والتربة الموجودة. احرص على تقشير وتقطيع الشمندر والتفاح والزنجبيل إلى قطع صغيرة حتى يسهل خلطها.

2. الخلط والعصر

ضع جميع المكونات المحضرة في الخلاط الكهربائي، أضف كوب الماء البارد وعصير الليمون، ثم اخلط المزيج حتى يصبح ناعماً ومتجانساً.

3. التصفية

استخدم مصفاة دقيقة لتصفية العصير إذا كنت تفضل قواماً ناعماً وخالياً من الألياف. يمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة للمساعدة في تصفية الشوائب.

4. التقديم

صب العصير في كوب تقديم وأضف العسل حسب الرغبة للتمتع بالطعم الحلو. يُفضل تقديم عصير الشمندر طازجاً ومباشرةً بعد تحضيره للاستفادة من قيمته الغذائية الكاملة.

استمتع بعصير الشمندر الطازج الخاص بك وادعُ أفراد عائلتك للاستمتاع بفوائده الصحية الكثيرة!