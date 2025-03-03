أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:59 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، غداً الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة تواجد فالفيردي بعد غيابه عن المواجهات الأخيرة للميرنجي، فيما يغيب جود بيلينجهام بسبب الإيقاف.

ويغيب بسبب الإصابة كل من إيدير ميليتاو، داني كارفاخال وداني سيبايوس.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

خط الدفاع: فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، روديجر، راؤول أسينسيو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.