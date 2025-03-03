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جيسوس: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باختاكور

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جيسوس: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باختاكور

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:57 مساءً - تحدث جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، عن مواجهة باختاكور الأوزبكي، غداً الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “نخوض غداً مواجهة مهمة، في بطولة تمثل لنا الكثير”.

وأضاف: “نحترم فريق باختاكور، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهّل مهمتنا في لقاء الإياب”.

وأتم: “نهدف إلى المضي قدماً، وتحقيق هدفنا في دوري أبطال آسيا للنخبة”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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