نشكركم على متابعتكم خبر جيسوس: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام باختاكور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:57 مساءً - تحدث جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، عن مواجهة باختاكور الأوزبكي، غداً الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “نخوض غداً مواجهة مهمة، في بطولة تمثل لنا الكثير”.
وأضاف: “نحترم فريق باختاكور، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهّل مهمتنا في لقاء الإياب”.
وأتم: “نهدف إلى المضي قدماً، وتحقيق هدفنا في دوري أبطال آسيا للنخبة”.