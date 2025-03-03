تنظيم المساحات: كيف تجعل منزلك أكثر راحة في رمضان؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:57 مساءً - رمضان شهر مميز يجلب معه فرصًا لتحسين أسلوب حياتنا وتنظيم بيوتنا لتكون أكثر راحة وتكيفًا مع الروتين اليومي الذي يتغير. إليك بعض النصائح العملية لجعل منزلك أكثر راحة خلال هذا الشهر الفضيل.

استغلال المساحات المفتوحة

تُعتبر المساحات المفتوحة داخل المنزل من الأمور الهامة التي تساعد على توفير شعور بالراحة والاسترخاء. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

إعادة ترتيب الأثاث بأسلوب يسمح بمرور الضوء والهواء بشكل أفضل.

الحفاظ على الأبسط من الديكور وتخليص المساحات من الأشياء غير الضرورية.

اختيار الأثاث الذكي

يعدُّ اختيار الأثاث الذكي والوظيفي جزءًا لا يتجزأ من تنظيم المساحات. يمكن للأثاث متعدد الوظائف أن يكون له تأثير كبير في الراحة المنزلية خاصة خلال رمضان:

استخدم الأرائك أو المقاعد التي تحتوي على مساحات تخزين إضافية.

اختيار الطاولات التي يمكن طيها أو تمديدها حسب الحاجة.

تخصيص زاوية للاسترخاء والعبادة

خلال رمضان، نحتاج إلى زوايا خاصة للعبادة والتأمل. يمكن أن تكون هذه الزوايا متعددة الاستخدامات أيضًا للتأكد من الاستفادة الكاملة من جميع المساحات المتاحة.

نصائح لتخصيص زوايا هادئة

اختر زاوية هادئة في المنزل لجعلها منطقة صلاة وتأمل.

أضف السجاد أو الوسائد لمنح الشعور بالدفء والراحة.

استخدم الإضاءة النعيمة لإنشاء جو يبعث على الهدوء.

الاهتمام بالديكور الموسمي

تحديث الديكور بروح رمضان يمكن أن يضفي أجواءً مختلفة في المنزل، مما يعزز الإحساس بالترحيب والسكينة.

تعليق الزينة الرمضانية مثل الفوانيس والأضواء الصغيرة.

استخدام روائح عطرية منزلية مثل البخور والعود لإعطاء إحساس بالروحانية.

ختامًا، يساهم إعداد المنزل واستغلال كل زاوية فيه بذكاء في تحسين الجودة المعيشية خلال شهر رمضان، مما يتيح لنا الاستمتاع بالوقت مع العائلة والتفرغ للعبادة.