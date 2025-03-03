اتبعها .. نصائح وإرشادات لتناول مشروبات رمضان بشكل صحي وآمن

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:57 مساءً - في شهر رمضان المبارك، تعد المشروبات جزءًا أساسيًا من وجبتي الإفطار والسحور. ولكن، كيف نختار المشروبات الصحية التي تروي عطشنا وتمدنا بالطاقة دون الإضرار بصحتنا؟ في هذا المقال، نقدم لك دليلًا شاملًا لأفضل المشروبات الرمضانية الصحية ونصائح لتناولها بشكل صحيح.

أفضل المشروبات الرمضانية الصحية:

الماء:

هو المشروب الأساسي والأكثر أهمية لترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال ساعات الصيام.

يُنصح بشرب كميات كافية من الماء موزعة بين الإفطار والسحور.

عصائر الفاكهة الطبيعية:

تعتبر عصائر الفاكهة الطازجة خيارًا صحيًا ومغذيًا، فهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة.

يُفضل تحضير العصائر في المنزل وتجنب العصائر الجاهزة التي تحتوي على السكريات والمواد الحافظة.

مشروبات رمضانية تقليدية صحية:

مشروبات مثل الخروب، التمر الهندي، وماء جوز الهند، تعتبر خيارات صحية ومفيدة، ولكن يجب تناولها باعتدال.

شروط تناول المشروبات الرمضانية:

الاعتدال:

يجب تجنب الإفراط في تناول أي نوع من المشروبات، حتى الصحية منها.

الإفراط في تناول المشروبات السكرية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ومشاكل صحية أخرى.

تجنب المشروبات الجاهزة:

تحتوي المشروبات الجاهزة على كميات كبيرة من السكريات والمواد الحافظة والألوان الصناعية التي تضر بالصحة.

يُفضل تحضير المشروبات في المنزل باستخدام مكونات طازجة وطبيعية.

توزيع المشروبات على مدار اليوم:

يجب توزيع تناول المشروبات على مدار الفترة بين الإفطار والسحور، وعدم تناولها دفعة واحدة.

شرب الماء على فترات متقطعة.

تجنب الإضافات غير الصحية:

تجنب إضافة الكثير من السكر أو المحليات الصناعية إلى المشروبات.

الحذر من المواد الحافظة والسكريات والإضافات غير الصحية على العصائر.