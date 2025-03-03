نشكركم على متابعتكم خبر فينيسيوس جونيور: الحكام في أوروبا يدعمون اللاعبين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 07:56 مساءً - تحدث فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن مواجهة أتلتيكو مدريد، غداً الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: “مواجهة أتلتيكو مدريد صعبة، ولكن هذا الديربي نحبه ونحب أن نخوض تلك المواجهات دائماً”.

وأضاف: “بالنسبة لي، ستكون هذه المواجهة الأولى أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسيكون احتفالاً رائعاً في ملعبنا إذا حققنا الفوز”.

وأكمل: “أعيش أشياء لا تصدق في ريال مدريد، 300 مباراة بهذا القميص حلم من أحلامي، وآمل أن نستمر في تحقيق الأحلام في ريال مدريد. منذ مواجهة مانشستر سيتي نلعب بشكل أفضل ولذلك نريد تكرار الأمر غداً”.

وأردف: “الحكام في أوروبا يدعمون اللاعبين، ويجيدون إطلاق الصافرات في الوقت المناسب. لا نحب الحديث عن الحكام، ولكن من المهم أن يتعلم الجميع”.

وعندما سُئل عن العرض السعودي، رد فيني: “أنا هادئ للغاية ولدي عقد حتى 2027 مع ريال مدريد، وآمل أن نتمكن من تجديده في أقرب وقت ممكن. حلمي أن أبقى هنا مع أفضل اللاعبين وأفضل مدرب وأفضل رئيس. لا يمكن أن أكون في مكان أفضل من ريال مدريد”.

وواصل: “أنا هنا لمواصلة القصة، وكل ما قدمه لي النادي والرئيس، يجعلني أتمسك بـ ريال مدريد أكثر من تشجيعي لهذا النادي وأنه حلم طفولتي. لا توجد كلمات تصف سعادتي بأنني جزء من تاريخ ريال مدريد”.

واستدرك: “الناس يصوتون للكرة الذهبية بناء على ما يؤمنون به. لدي أفكاري الخاصة ولم أحلم قط بالفوز بها. سأحظى بالعديد من الفرص للفوز بالمزيد من الألقاب مع ريال مدريد، وتكرار ما نقوم به”.

وكشف: “النادي هو من قرر عدم السفر للحفل، وأنا أفعل ما يطلبه مني النادي. لقد طلبوا مني البقاء في مدريد وعدم الذهاب للحفل، وهذا ما فعلته والفريق بالكامل”.

وعن موسمه الحالي، قال فيني: “الآن في أفضل حالاتي. ليس من الطبيعي أن تكون في أفضل حالاتك بجميع المباريات، ولكن مع خوض 80 مباراة، أنت لا تكون دائماً في حالة أفضل. ولكنني أعتقد أن موسمي يسير بشكل جيد”.

وأتم: “أكثر ما يجعلني متوتراً في الملعب. عندما لا يشهر الحكام البطاقات للآخرين، وبمجرد أن أعترض يشهرون في وجهي البطاقة. لذلك يرى البعض أنني أفعل أشياء لا ينبغي لي أن أفعلها. لكن يجب أن يعلم الجميع أنني ما زلت 24 عاماً، ولا يزال لدي الكثير لأتعلمه، وسأستمر في التعلم حتى نهاية مسيرتي”.