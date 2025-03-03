شباب البومب 13: تفاصيل أول حلقتين وموعد عرض الحلقة الثالثة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 07:56 مساءً - بعد فترة انتظار طويلة، انطلق الموسم الجديد من مسلسل “شباب البومب” في رمضان 2025، ليحقق نجاحًا كبيرًا وإقبالاً جماهيريًا غير مسبوق.

ومع عرض الحلقتين الأولى والثانية، تصدر المسلسل قائمة الترند على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على “إكس”، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير، وتداولوا التعليق الشهير “أخوي الصغير يسأل عن عنوان الحلقة”.

قبل عرض الحلقة، نشر النجم فيصل العيسى تغريدة على “إكس” ليشوق متابعيه، حيث قال: “رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، موعدنا غدًا مع أول حلقة من شباب البومب الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة، حصريًا على روتانا خليجية”.

**أحداث الحلقة الأولى**

تبدأ أحداث الحلقة الأولى من الموسم الثالث عشر بشكوى زوج عمة عامر من تصرفات زوجته، مما يدفع أبو عامر للاقتراح بأن تعيش معهم في المنزل لفترة.

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي مليء بالمواقف الطريفة، حيث تبدأ شخصية “حصة” في التحول إلى شخصيات متعددة، مما يؤدي إلى مواقف غير متوقعة بين عامر وأخته.

تتصاعد الأحداث عندما يتدخل صديق عامر، تركي، الذي مر بتجربة مشابهة مع…