تعرف عليها .. طرق عملية للتخلص من الغضب والعصبية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 07:56 مساءً - يشعر الكثيرون بالغضب والعصبية خلال شهر رمضان، خاصة أثناء الصيام. ولكن يمكن استغلال هذا الشهر الفضيل للتغلب على هذه المشاعر السلبية وتحسين الصحة النفسية.

لماذا يزداد الغضب والعصبية في رمضان؟

تغير نمط الحياة: تغير مواعيد النوم والطعام يؤثر على المزاج.

الصيام: انخفاض سكر الدم قد يزيد من العصبية.

الضغوط اليومية: ضغوط العمل والحياة لا تتوقف في رمضان.

نصائح للتغلب على الغضب والعصبية في رمضان:

التنفس العميق: خذ أنفاسًا عميقة وبطيئة لتهدئة الأعصاب.

الوضوء: الوضوء يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.

تغيير الوضعية: إذا كنت واقفًا اجلس، وإذا كنت جالسًا قف.

الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: ذكر الله يطرد الشيطان ويجلب السكينة.

التحدث مع صديق: مشاركة مشاعرك مع شخص تثق به.

ممارسة الرياضة: المشي أو التمارين الخفيفة تساعد على تخفيف التوتر.

استنشاق الروائح المهدئة: اللافندر أو الروائح التي تذكرك بذكريات سعيدة.

الاعتراف بالغضب: لا تكبت مشاعرك، اعترف بها وحاول التعامل معها.

تجنب المواقف التي تثير غضبك: قدر الإمكان.

الصبر والتسامح: تذكر أن رمضان شهر التسامح والرحمة.

الدعاء: ادعُ الله أن يرزقك الهدوء والسكينة.

فوائد التخلص من الغضب والعصبية:

تحسين الصحة النفسية: الشعور بالهدوء والاسترخاء.

تحسين العلاقات الاجتماعية: تجنب المشاكل والخلافات.

زيادة الإنتاجية: التركيز بشكل أفضل على المهام اليومية.

الشعور بالرضا والسعادة: تحقيق السلام الداخلي.

هذا ورمضان فرصة ذهبية للتخلص من الغضب والعصبية. استغل هذا الشهر الفضيل لتهذيب النفس وتحسين الصحة النفسية.