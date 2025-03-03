أنشيلوتي: ستكون مباراة الديربي متقاربة .. وريال مدريد لا يفتقر للشجاعة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 07:56 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة أتلتيكو مدريد، غداً الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: “ستكون مباراة متقاربة، ولن يتم حسم أي شيء في الذهاب، لا يمكننا التفكير في تحقيق أفضلية غداً”.

وأضاف: “دائماً تكون مباراة خاصة من حيث المشاعر والضغوط، ومواجهة الغد أيضاً ستكون كذلك، سنواجه فريقاً يقدم موسماً جيداً، وفي مواجهة الديربي الأخيرة لعبنا شوطاً سيء أمامهم، وفي الشوط الثاني كنا جيدين، ولكن علينا أن نكون كذلك غداً طوال الـ90 دقيقة”.

وعن موقف فالفيردي، قال: “لقد تدرب بشكل فردي أمس، ولدينا مشاعر جيدة بشأن مشاركته، سنرى اليوم ما سيحدث، وسنقرر غداً موقفه من المشاركة ضد أتلتيكو مدريد، بديله سيكون لوكاس فاسكيز وليس أسينسيو”.

وواصل: “أفكارنا لن تتغير، هي نفس الأفكار التي نتبعها في المباريات الأخيرة، لن نعزز وسط الملعب أو نستبدل لاعباً في الهجوم، سنواصل العمل بنفس الطريقة”.

وعن الثنائي الفرنسي مبابي مهاجم ريال مدريد ونظيره جريزمان في أتلتيكو مدريد، قال أنشيلوتي: “نحن نتحدث عن اثنين من أفصل اللاعبين في العالم، جريزمان يحب اللعب خلف المهاجم ويتمتع بتحكم جيد للغاية، وكيليان لديه جودة مهاجم حقيقي، هو أكثر قوة في إنهاء الهجمات”.

ودافع عن فريقه، قائلاً: “نحن لا نفتقر للشجاعة، فريقنا قادر على قراءة الموقف جيداً في كل المباريات، وهو ما لم نفعله في مباراة ريال بيتيس، لذلك تلقينا خسارة في وقت صعب”.

وعن أول ذكرى له مع سيميوني، قال: “عندما سجل هدفاً في مباراة يوفنتوس ولاتسيو، وقاد لاتسيو للفوز ببطولة الدوري الإيطالي عام 2000، وكمدرب أحترمه كثيراً، إنه مدرب رائع، لقد حقق الكثير من النجاحات في أتلتيكو مدريد”.

واختتم: “سيميوني مواجهته دائماً صعبة، يعرف كيف يدفع الفريق إلى الملعب، والالتزام الذي يتمتع به على المستوى الدفاعي وأفكاره واضحة وناجحة ويطبقها فريقه بأفضل طريقة”.