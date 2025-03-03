إحالة خليجية إلى محكمة الجنح بتهمة السكر وإثارة المشاجرة والاعتداء على رجال الأمن

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 07:56 مساءً - أفادت النيابة العامة في دبي، أنه ردًا على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تعرضت له السيدة (ر.م) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة إمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغبًا. كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظًا نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والقضية الجزائية إلى محكمة الجنح.”