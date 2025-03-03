صيام رمضان والكبد الدهني: فوائد مذهلة وتوصيات غذائية هامة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 مساءً - أكد الدكتور عبد الخالق حامد، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، على الفوائد الجمة لصيام رمضان لمرضى الكبد الدهني، مشيرًا إلى دراسة حديثة كشفت عن تحسن ملحوظ في مستويات الكوليسترول، إنزيمات الكبد، وترسب الدهون الكبدية.

فوائد الصيام لمرضى الكبد الدهني:

تحسين صحة الكبد:

انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

تحسن في إنزيمات الكبد.

تقليل شدة ترسب الدهون الكبدية.

تحسين التمثيل الغذائي:

انخفاض مستويات الجلوكوز الصائم والأنسولين في البلازما.

تحسين مقاومة الأنسولين.

فقدان الوزن:

انخفاض وزن الجسم.

انخفاض السمنة في منطقة البطن.

تقليل الالتهابات:

تحسين العلامات الالتهابية.

توصيات غذائية هامة:

المشروبات الرمضانية:

تجنب الإفراط في تناول العرقسوس لتداخله مع بعض الأدوية.

تناول مشروبات صحية مثل التمر الهندي والخروب.

نظام غذائي متوازن:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خلال وجبتي الإفطار والسحور.

التركيز على الأطعمة التي تعزز فقدان الوزن.

الترطيب:

شرب كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار.

نصائح إضافية:

الصيام مفيد لمرضى الكبد الدهني من أصحاب الوزن الزائد والنحيف على حد سواء.

الفوائد الملحوظة للصيام ترتبط بشكل كبير بفقدان الوزن.

استشارة الطبيب قبل الصيام.