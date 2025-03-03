تقديم الإفطار في رمضان: نصائح لتنسيق السفرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 مساءً - تنظيم المائدة في رمضان

يُعَدُّ رمضان وقتًا مميزًا يجتمع فيه الأهل والأحباب لتناول وجبة الإفطار. لذلك، يُعتبر تنسيق السفرة بشكل جذاب ومنظم جزءًا أساسيًا من هذا التجمع الروحي والاجتماعي. هنا نقدم لك بعض النصائح لتنسيق سفرة إفطار رمضان بشكل مريح ومرتب.

اختيار الأطباق المناسبة

تلعب الأطباق المناسبة دورًا هامًا في تنسيق السفرة الرمضانية. يُفضل:

استخدام أطباق مستديرة لتوزيع الأطعمة بالتساوي.

توفير كميات كافية من التمر والماء كعنصرين أساسيين لكسر الصيام.

إضافة الحساء أو الشوربة كأطباق افتتاحية خفيفة.

تنسيق الألوان

تلعب الألوان دورًا كبيرًا في جعل السفرة أكثر جاذبية. يمكن الاستفادة من النصائح التالية:

استخدام شموع أو زهور باللون الذهبي لإضفاء لمسة من الفخامة.

تنسيق مناديل الطاولة مع غطاء المائدة لتبدو المكان متناسقًا.

اختيار أدوات مائدة بألوان تقليدية تعكس الطابع الرمضاني.

تفاصيل صغيرة تحدث فرقًا

تساهم التفاصيل الصغيرة في خلق جو مميز للسفرة، مثل:

إضافة عناصر ديكور رمضانية مثل الفوانيس أو الهلال.

تنظيم أطباق التقديم بشكل يسهل الوصول إليها للجميع.

ترتيب المقاعد بحيث يتسع المكان للجميع بشكل مريح.

تنوع الأطعمة

لا يقل أهمية عن تنسيق السفرة هو تنوع الأطعمة المقدمة:

احرص على تقديم مجموعة متنوعة من المأكولات لتلبية الأذواق المختلفة.

التأكد من وجود أطباق تقليدية محببة للعائلة.

تجنب تقديم الأكلات التي قد تسبب العطش خلال الصيام.

في نهاية المطاف، ينبغي أن تُعبر مائدة الإفطار في رمضان عن روح الشهر المبارك وتعكس الذوق الشخصي للأسرة، حيث يتجمع الجميع في أجواء مريحة وممتعة.