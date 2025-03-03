الإفطار المتأخر: عادات تؤثر على الصحة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 مساءً - “`html

مفهوم الإفطار المتأخر

يعتبر الإفطار المتأخر من العادات الغذائية التي تتبعها بعض الثقافات حول العالم، وهو عبارة عن تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر من اليوم، غالبًا ما يكون بعد الظهر. وقد انتشرت هذه العادة لأسباب مختلفة، منها طبيعة الحياة العصرية التي تتطلب أحيانًا نومًا متأخرًا واستيقاظًا متأخرًا، أو لمواجهة ضغوط العمل والمسؤوليات الأخرى.

التأثيرات السلبية للإفطار المتأخر على الصحة

على الرغم من أن الإفطار المتأخر قد يبدو مريحًا لبعض الأشخاص، إلا أن له تأثيرات سلبية محتملة على الصحة. ومن بين هذه التأثيرات:

اضطراب في الساعة البيولوجية للجسم: يؤدي تأخير وجبة الإفطار إلى عدم انتظام وتيرة الأكل، مما يربك الساعة البيولوجية ويسبب خمولاً جسديًا وذهنيًا.

زيادة الوزن: يأخذ الجسم وقتًا أطول لحرق السعرات الحرارية المستهلكة في الإفطار المتأخر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.

مشاكل في الجهاز الهضمي: قد يسبب تناول الإفطار في وقت متأخر اضطرابات هضمية مثل الحموضة والانتفاخ، خاصة إذا كانت الوجبة ثقيلة.

نصائح للتحسين والتعامل مع الإفطار المتأخر

إذا كنت تجد نفسك مضطرًا لتناول الإفطار في وقت متأخر، فإليك بعض النصائح التي قد تساعد على تخفيف الأضرار:

اختيار وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة تحتوي على البروتينات والألياف بدلاً من الدهون والكربوهيدرات الثقيلة.

محاولة تحديد أوقات ثابتة لتناول الوجبات، للحفاظ على توازن الساعة البيولوجية للجسم.

الاهتمام بنوعية الأغذية المتناولة والابتعاد عن الأطعمة السريعة والدهنية.

ممارسة النشاط البدني بانتظام لتعزيز عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية.

الخاتمة

على الرغم من أن الإفطار المتأخر قد يبدو مريحًا للبعض، إلا أنه يجب النظر في تأثيراته المحتملة على الصحة والعمل على تعديل هذه العادة قدر الإمكان. بتبني نظام غذائي صحي ومتوازن والمحافظة على نشاط بدني دائم، يمكن تقليل الأضرار والاستمتاع بحياة صحية.

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