التبولة في رمضان: سلطة منعشة وفوائد صحية لا حصر لها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 مساءً - تعتبر التبولة من أشهر السلطات العربية، خاصة في بلاد الشام، وهي خيار مثالي لوجبة الإفطار في شهر رمضان. فهي سلطة خفيفة، غنية بالعناصر الغذائية، ومنعشة بعد يوم طويل من الصيام. وفقًا للدكتورة ليندا جاد، استشاري التغذية في كلية طب القصر العيني، فإن التبولة تقدم العديد من الفوائد الصحية خلال شهر رمضان.

فوائد التبولة في رمضان:

ترطيب الجسم: تحتوي على نسبة عالية من الماء بفضل البقدونس والطماطم، مما يساعد في تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

تعزيز الهضم: غنية بالألياف الغذائية الموجودة في البقدونس والبرغل والخضروات، مما يحسن عملية الهضم ويقي من الإمساك.

غنية بالفيتامينات والمعادن:

البقدونس غني بفيتامين سي، وفيتامين ك، والحديد، مما يعزز المناعة وصحة العظام.

الطماطم تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة القلب.

الليمون يساعد في تنظيم الهضم وزيادة امتصاص الحديد.

الحفاظ على صحة القلب: قليلة السعرات الحرارية والدهون، وتحتوي على مكونات مفيدة لصحة القلب مثل زيت الزيتون.

تمد الجسم بالطاقة: البرغل مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة، مما يمنح طاقة مستدامة بعد الإفطار.

تعزيز الشعور بالشبع: بفضل الألياف والبروتين النباتي، مما يقلل من تناول الأطعمة الدسمة بعد الإفطار.

طريقة تقديم التبولة في رمضان:

يمكن تناولها كطبق جانبي بجانب المشويات أو الأطباق الرئيسية.

يمكن إضافة الرمان أو النعناع الطازج لإضفاء نكهة مميزة.

من الأفضل استخدام زيت الزيتون للحفاظ على الفوائد الصحية.