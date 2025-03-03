تحضير الحلويات الرمضانية: كنافة وقطايف بطريقة سهلة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 05:50 مساءً - أسرار صنع الكنافة اللذيذة

الكنافة من أشهر الحلويات الرمضانية التي يعشقها الجميع. تعتبر الكنافة بمختلف أنواعها وأشكالها الحلوى الرئيسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان. لإعداد الكنافة بطريقة سهلة وبسيطة، اتبعوا هذه الخطوات.

المكونات

نصف كيلوغرام من عجينة الكنافة

كوب من السمن المذاب

كوب من الجوز المطحون أو القشطة (حسب الرغبة)

كوب من القطر (الشربات)

طريقة التحضير

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية. افردي عجينة الكنافة وامزجيها بالسمن المذاب جيداً حتى تتجانس. وزعي نصف كمية الكنافة في صينية، واضغطي عليها بخفة لتصبح متساوية. أضيفي الجوز أو القشطة كوصفة حشو حسب الرغبة. غطي الحشو بالنصف المتبقي من عجينة الكنافة واضغطي برفق. اخبزي الكنافة في الفرن لمدة 30-35 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون. صبي القطر البارد فور إخراجها من الفرن، واتركيها لتبرد قبل التقديم.

قطايف رمضانية بطريقة سهلة

تعد القطايف من الحلويات الشرقية التقليدية التي لا غنى عنها في رمضان، إليكِ طريقة تحضيرها بأسهل الطرق.

المكونات

500 غرام من عجينة القطايف

كوبان من الجوز أو الجبنة أو القشطة (حسب الحشو المفضل)

كوب من الزيت النباتي للقلي

كوبين من القطر

طريقة التحضير

خذي قطعة من عجينة القطايف وضعي بداخلها مقدار ملعقة من الحشو المفضل لديكِ. اطوي القطايف إلى نصفين وأحكمي إغلاق الأطراف جيداً. سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. اقلي القطايف حتى تصبح ذهبية اللون ثم انقليها مباشرة إلى القطر. ارفعي القطايف من القطر وضعيها في مصفاة لتتخلص من القطر الزائد. قدمي القطايف باردة أو دافئة حسب تفضيلك.

بهذه الطريقة يمكنك إعداد أشهى وألذ الحلويات الرمضانية بسهولة ويسر، وبهذا تضيفين لمسة حلوة لائقة لمائدة الإفطار.