دي لا فوينتي: راؤول أسينسيو لديه فرصة للانضمام لمنتخب إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:53 مساءً - تحدث لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، عن اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف المنتخب، خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس/آذار الحالي.

وقال دي لافوينتي في تصريحات أبرزتها إذاعة “كوبي” الإسبانية: “إن لاعب ريال مدريد راؤول أسينسيو حصل مثل كثيرين آخرين على حق الانضمام للمنتخب الوطني مشيراً إلى أن جميع اللاعبين الجيدين لديهم فرصة الانضمام”.

وتابع: “جميع اللاعبين الإسبان لديهم خيارات، نحن في لحظة حرجة، أقول حرجة لأنه من المؤسف أنه من الممكن دائماً أن تحدث مشاكل في شكل إصابات أو بعض الانتكاسات، لكن جميع اللاعبين الجيدين لديهم أبواب مفتوحة للمنتخب الوطني. مثل العديد من اللاعبين الآخرين، بالطبع حصل على الحق في اللعب مع المنتخب الوطني”.

أما بشأن استدعاء إيسكو، أجاب: كان دائماً مرشحاً للانضمام، حتى عندما كان مصاباً، لأنه كما تعلمون لدي عادة صحية بالتحدث إلى اللاعبين عندما يكونون مصابين، لكنه الآن في حالة رائعة”.

وواصل في تصريحاته عن إصابة داني سيبايوس: “هناك انتكاسات، وهناك إصابات، وهي الجانب القبيح لكرة القدم، ولكن عليك التغلب عليها ومعرفة كيفية التعايش معها، ولحسن الحظ أنه يوجد في إسبانيا الكثير من لاعبي كرة القدم الجيدين والعديد من اللاعبين للاختيار منهم”.

وبشأن مباراة ديربي مدريد في دوري أبطال أوروبا، أتم: “سوف نشاهد عرضاً رائعاً، أنا من محبي كرة القدم وأريد غداً أن أحصل على عرض يليق بالمباراة التي يعنيها ذلك”.