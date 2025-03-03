الماتشا مشروب سحري بديل عن القهوة في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

اكتسب مشروب الماتشا شهرة واسعة في منطقتنا العربية بعد انتشاره في دول شرق آسيا، خاصة في اليابان والصين. يُصنع الماتشا من أوراق نبات شاي الكاميليا سينينسيس، ويتميز بلونه الأخضر الزاهي ونكهته الحلوة والناعمة مقارنةً بأنواع الشاي الأخضر الأخرى.

يُعد الماتشا نوعًا من الشاي الأخضر، لكنه يزرع في الظل، مما يؤدي إلى زيادة تركيز بعض المركبات النباتية المفيدة، مثل مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، ما يجعله أكثر فائدة للصحة مقارنة بالشاي الأخضر التقليدي.

يتم استهلاك الماتشا عادةً على شكل مسحوق، حيث يتم خفقه مع الماء الساخن لصنع مشروب شاي الماتشا التقليدي. كما تتوفر أكياس شاي الماتشا التي يمكن نقعها في الماء الساخن بنفس طريقة تحضير الشاي العادي.

يتميز الماتشا بوفرة مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات والكاتيكين، إضافة إلى مركبات نباتية أخرى مثل الكلوروفيل والكيرسيتين. وقد تساعد هذه المكونات في دعم الصحة العامة، خاصة عند استهلاكها ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.

يعد الماتشا خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن مشروب غني بالعناصر الغذائية، مع فوائد صحية محتملة تفوق تلك التي يوفرها الشاي الأخضر التقليدي.