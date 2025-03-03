لسفرة رمضانية شهية ..حضري الحمص بالطحينية بهذه الطريقة !

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 04:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد الحمص بالطحينية من أشهر المقبلات الشامية التي تتمتع بمذاق لذيذ وفوائد صحية متعددة. غني بالبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون غير المشبعة، وهو خيار مثالي على مائدة رمضان لتقديم طبق مغذي ولذيذ في الوقت ذاته.

1.5 كوب حمص (منقوع في الماء مع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم ليلة كاملة)

3 فصوص ثوم

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة طحينية

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة حمص مسلوق للتزيين

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين

اسلقي الحمص في قدر مع رشة ملح لمدة 60 دقيقة حتى ينضج تماماً.

ضعي الحمص المسلوق في الخلاط مع الثوم، الطحينية، عصير الليمون، والملح. اخلطي المكونات جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً ومتجانساً.

اسكبي المزيج في طبق التقديم، ثم صبي فوقه زيت الزيتون ورشي الفلفل الأسود.

زيّني الطبق بحبوب الحمص المسلوق والبقدونس المفروم.

يُعد الحمص بالطحينية من المقبلات الرمضانية الرائعة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، لتكون إضافة مميزة على سفرتك خلال الشهر الكريم.