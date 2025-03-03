بنزيما: حزنت من أجل فينيسيوس جونيور .. والضغط على مبابي ليس سهلاً

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:49 مساءً - تحدث كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، عن ثنائي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وقال بنزيما، في حوار أبرزته صحيفة “آس” الإسبانية: “فينيسيوس كان حاسماً في كل مباراة خلال العام الماضي الذي شهد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا”.

وتابع: “أجلس دائماً لمشاهدة المباريات، وأراه يفعل أشياء لا يقوم بها سوى الأفضل. لقد تواصلت معه بعد خسارة الكرة الذهبية، فقد كنت حزيناً لأجله”.

وعن كيليان مبابي، قال: “جئت إلى مدريد وعمري 21 عاماً. لقد كنت صبياً وخرجت رجلاً، أما هو فقد انضم في سن 25 عاماً، ويجب عليه أن يعلم أن الخطأ في مدريد غير مسموح، والجماهير تعلم أنه جاء لتسجيل الأهداف، فالضغط ليس سهلاً”.

وانضم مبابي لصفوف ريال مدريد، الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وتعرض النجم الفرنسي للكثير من الانتقادات خلال الأسابيع الأولى في الموسم، قبل أن يعود لتقديم مستويات مميزة.