المقبلات الرمضانية: وصفات سهلة وسريعة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:49 مساءً - وصفات مبتكرة لبدء إفطار رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتحول المنازل إلى أماكن تجمع العائلة والأصدقاء حول مائدة الإفطار. تعتبر المقبلات جزءًا أساسيًا من هذه المائدة، حيث تساهم في تجهيز المعدة لاستقبال الأطباق الرئيسية وتزيد من الشعور بالدفء والحميمية. من هذا المنطلق، نقدم لكم بعض الوصفات السهلة والسريعة لتحضير أشهى المقبلات.

1. سلطة الفتوش

تُعد سلطة الفتوش من المقبلات التقليدية التي لا غنى عنها في رمضان. تتميز بمزيجها الرائع من الخضروات الطازجة والخبز المحمص.

المكونات: حبة خيار مقطعة حبتا طماطم مقطعتان نصف بصلة مفرومة نصف كوب بقدونس مفروم خبز عربي محمص عصير ليمونة زيت زيتون ملح وفلفل

طريقة التحضير: قم بخلط جميع الخضروات المقطعة في وعاء كبير. أضف عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل وحرك جيدًا. ضع الخبز المحمص قبل التقديم مباشرة للحفاظ على قرمشته.



2. سمبوسة الخضار

تعتبر السمبوسة بأشكالها المختلفة من الأطباق المحببة للجميع خلال الإفطار. نقدم هنا وصفة سمبوسة الخضار الشهية.

المكونات: لفائف سمبوسة جاهزة حبّة بطاطس مسلوقة ومهروسة جزرة مبشورة حبة بصل مفرومة فص ثوم مهروس ملعقة كبيرة زيت نباتي ملح وبهارات حسب الرغبة

طريقة التحضير: في مقلاة كبيرة، سخن الزيت النباتي وأضف البصل والثوم وقلِّب حتى يذبل. أضف الجزر والبطاطس المهروسة والملح والبهارات وحرِّك جيدًا حتى تتجانس المكونات. احشي لفائف السمبوسة بالخليط ولفها جيدًا. اقلي السمبوسة في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون.



3. حمص بالطحينة

الحمص بالطحينة، أو ما يُعرف بالحمص اللبناني، من الأطباق الصحية والمحبوبة لدى الجميع.

المكونات: كوب حمص مسلوق ربع كوب طحينة عصير ليمونتين فص ثوم مهروس ملح وزيت زيتون

طريقة التحضير: قم بخلط الحمص والطحينة وعصير الليمون والثوم والملح في محضرة الطعام حتى يصبح الخليط ناعمًا. قدم الحمص مع رشة من زيت الزيتون وزين ببعض الحمص الكامل إذا رغبت.



بإمكانكم الاستمتاع بتحضير هذه المقبلات السهلة واللذيذة ودمجها مع أطباقكم الرئيسية لتعزيز تجربة الإفطار الرمضاني وتوفير وجبات متكاملة للعائلة.