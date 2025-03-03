الشعور بالجفاف: عادات خاطئة أثناء الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:49 مساءً - أسباب الشعور بالجفاف أثناء الصيام

الشعور بالجفاف أثناء الصيام هو مشكلة شائعة قد تواجه العديد من الأفراد، خاصةً في الأيام الحارة، ويمكن أن يعود ذلك إلى عدة أسباب، بعضها يتعلق بعادات خاطئة نقوم بها من دون دراية.

قلة شرب الماء عند السحور

أحد أكثر الأخطاء الشائعة هو عدم تناول كمية كافية من الماء عند السحور. يلجأ البعض إلى شرب السوائل السكرية أو المشروبات الغازية بدلاً من الماء، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش والجفاف خلال ساعات الصيام.

استهلاك الأطعمة المالحة والمقلية

تناول الأطعمة المالحة والمقلية قد يسبب زيادة في حاجة الجسم إلى الماء، لأنها تطلب من الجسم استخدام كميات إضافية من الماء لإخراج الصوديوم الزائد. لذلك، من المهم تجنب مثل هذه الأطعمة أثناء فترة السحور.

العادات الصحية لتجنب الجفاف أثناء الصيام

لحماية الجسم من الجفاف والحفاظ على النشاط والحيوية طوال اليوم، يمكن اتباع بعض العادات الصحية:

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

تقليل استهلاك الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها مدرة للبول.

تجنب ممارسة النشاط البدني المفرط خلال ساعات النهار الحارة.

بتبني هذه العادات الصحية، يمكنك التخفيف من الشعور بالجفاف خلال الصيام والاستمتاع بروحانية الشهر الفضيل بكل حيوية ونشاط.