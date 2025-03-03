كريم بنزيما: أشعر بالارتياح والهدوء في السعودية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:49 مساءً - تحدث كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، عن طبيعة الحياة في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مستوى دوري روشن للمحترفين يرتفع في كل عام.

وانضم بنزيما لصفوف العميد، صيف 2023، قادماً من ريال مدريد.

وقال بنزيما، في حوار أبرزته صحيفة “آس” الإسبانية: “أشعر بالارتياح والهدوء بالسعودية. إنه ليس كما هو الحال في مدريد، لكن هناك بعض الأمور المتشابهة، حيث تطلب الجماهير منك الفوز دائماً”.

وأضاف: “كل عام يرتفع مستوى الدوري والناس هنا يحبونني وحياتي اليومية في السعودية، تشبه ما كنت عليه في مدريد؛ لأنني أستيقظ في الصباح وأتدرب في المنزل، ثم أذهب للتدريب مع الفريق في فترة ما بعد الظهر”.

وأتم بهذا الشأن: “في الليل، أخرج أحياناً لتناول العشاء، أو إلى الشاطئ، لكن لا يمكنك المشي في الشارع، لأن الناس مهووسون بكرة القدم، وأحاول الاهتمام بنفسي مثلما كنت أفعل مع ريال مدريد”.