أطباق السلطة المنعشة للإفطار: خيارات صحية ولذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:49 مساءً - أهمية تناول السلطة في وجبة الإفطار

تناول السلطة في وجبة الإفطار يمكن أن يكون خيارًا صحيًا ولذيذًا يمنحك بداية منعشة ليومك. تقدم السلطات وجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية وتساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة طوال اليوم. فهي ليست فقط سهلة التحضير ولكنها أيضًا ممتعة ومشبعة.

مكونات ينصح بها لتحضير السلطات

إضافة مجموعة متنوعة من المكونات إلى سلطتك يمكن أن يُضيف نكهة وقيمة غذائية.

الخضراوات الورقية

السبانخ

الجَرجير

الخص

المكونات البروتينية

البيض المسلوق

صدور الدجاج المشوي

الجبن الفيتا

الإضافات اللذيذة

الأفوكادو

المكسرات مثل اللوز والجوز

الفواكه مثل التوت أو الرمان

نصائح لتحضير سلطات شهية للإفطار

استخدم مزيجًا من الألوان والأذواق للحصول على سلطة جذابة للعين وممتعة للحنك.

حاول تضمين العناصر الغذائية المتنوعة مثل الألياف، البروتينات، والدهون الصحية.

اضف التوابل والصلصات الطبيعية مثل زيت الزيتون وعصير الليمون لإبراز النكهات.

وصفات مميزة لتحفيز إبداعك في إعداد السلطة

يمكنك تحضير سلطتك الخاصة باستخدام مكوناتك المفضلة، ولكن جرب هذه الوصفات لتجربة شيء جديد:

سلطة السبانخ مع الأفوكادو والبيض

ابدأ بحفنة من السبانخ الطازجة، وأضف شرائح الأفوكادو وبيض مسلوق مقطع. زين السلطة بالجوز وقطرات من زيت الزيتون.

سلطة الفواكه والجبن الفيتا

اخلط الفراولة أو التوت الأزرق مع الجبن الفيتا، مع بعض أوراق الجرجير. رش القليل من بذور الشيا للحصول على نكهة إضافية.

سلطة الخضار المشوية والدجاج

اشوي الخضروات المفضلة لديك مثل الفلفل الأحمر والكوسا وأضفها إلى قطع صدور الدجاج المشوي على النار، وتبّل بالزعتر وزيت السمسم.

تذكر أن تناول السلطة في الصباح يمكن أن يكون بداية رائعة لروتينك اليومي الصحي ويوفر لك الطاقة التي تحتاجها لمواجهة اليوم بإيجابية ونشاط.