كيفية تحضير الشوربة الرمضانية: وصفات متنوعة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 01:52 مساءً - وصفات شوربة رمضانية متنوعة وسهلة التحضير

يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة رائعة لتجربة وصفات جديدة ومغذية تعزز صحة الجسم وتمده بالطاقة اللازمة طوال ساعات الصيام. الشوربة الرمضانية هي واحدة من الأطباق الرئيسية التي لا تخلو منها مائدة الإفطار أو السحور. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تحضير شوربات رمضانية متنوعة تناسب الأذواق المختلفة وترضي كافة أفراد الأسرة.

شوربة العدس الكريمية

شوربة العدس هي واحدة من أشهر الأطباق الرمضانية، نظرًا لفوائدها الصحية وسهولة تحضيرها.

المكونات: كوب من العدس الأحمر، بصل مفروم، جزر مقطّع، كمون، ملح، فلفل أسود، زيت زيتون، مرقة دجاج أو ماء.

كوب من العدس الأحمر، بصل مفروم، جزر مقطّع، كمون، ملح، فلفل أسود، زيت زيتون، مرقة دجاج أو ماء. طريقة التحضير: يُحمر البصل في زيت الزيتون حتى يذبل. يُضاف العدس والجزر والتوابل والمرقة، ويُترك الخليط حتى ينضج. بعد ذلك، تُخلط المكونات بالخلاط للحصول على قوام كريمي.

شوربة الخضار المشكلة

تُعد شوربة الخضار من الخيارات الصحية والمفيدة التي تلائم الأجواء الرمضانية والطقس الحار.

المكونات: بطاطا، جزر، كوسا، بازلاء، بصل، ثوم مهروس، ملح، فلفل، زعتر، مرقة دجاج أو خضار.

بطاطا، جزر، كوسا، بازلاء، بصل، ثوم مهروس، ملح، فلفل، زعتر، مرقة دجاج أو خضار. طريقة التحضير: تُقطع الخضروات إلى مكعبات صغيرة وتُشوح مع الثوم في قدر. تُضاف المرقة والتوابل وتُترك حتى تنضج وتَلين الخضروات.

شوربة الفطر بالكريمة

هذه الشوربة غنية بالنكهات الفريدة والمحببة خصوصًا لعشاق الفطر.

المكونات: فطر طازج مقطّع، بصل مفروم، كريمة طبخ، مرقة دجاج، زبدة، ملح، فلفل أبيض.

فطر طازج مقطّع، بصل مفروم، كريمة طبخ، مرقة دجاج، زبدة، ملح، فلفل أبيض. طريقة التحضير: يُشوح الفطر مع البصل في الزبدة حتى ينضج. تُضاف المرقة وتُترك لتغلي، بعد ذلك تُضاف الكريمة مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام متجانس.

رمضان كريم ومبارك، ونتمنى أن تنال هذه الوصفات إعجابكم وتضيف لمسةً جديدةً إلى مائدتكم الرمضانية. جربوا هذه الشوربات وشاركوا آرائكم وابتكاراتكم في تحضيرها.