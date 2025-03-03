جوارديولا يزف أنباء سارة بشأن رودري

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 01:52 مساءً - علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على آخر مستجدات إصابة نجمه الإسباني، رودري، وموعد عودته المتوقع للملاعب.

وكان رودري تعرض لقطع في الرباط الصليبي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي، قال جوارديولا: “يجب أن يعرف المشجعون أنهم ليسوا الوحيدين المتحمسين”.

وأضاف: “رودري غاب لمدة 5 أو 6 أشهر بعد فترة التوقف الدولي، لكن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة. لا يجب أن نتخذ قرارات غبية”.



وتابع: “الأمر جيد، لكنه ليس قريباً جداً من العودة. هو يلمس الكرة وعاد إلى غرفة الملابس”.

وأردف: “إنه يشعر بثقة أكبر وسعادة أكبر. لم أكن أتوقع ذلك قبل نهاية الموسم في الدوري الإنكليزي، وربما سيتمكن من مساعدتنا”.

وعند سؤاله عما إذا كان رودري قد يشارك في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في حال تأهل السيتي إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي، أتم بيب: “نحن في ربع النهائي، لذا سنرى.. علينا أن نستحق التواجد في النهائي”.