أشهى الأطباق الرمضانية: 5 وصفات تقليدية لا بد من تجربتها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 01:52 مساءً - وصفات رمضانية تستحق التجربة

في شهر رمضان المبارك، يعد الإفطار وقتًا مقدسًا يجتمع فيه العائلة والأصدقاء للاحتفال وتبادل الأطعمة اللذيذة. تتنوع الأطباق الرمضانية وتختلف حسب الثقافات والتقاليد، ولكن هناك بعض الأطباق التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من سفرة رمضان حول العالم. إليكم خمس وصفات تقليدية لا بد من تجربتها لإضفاء طعم رائع على إفطاركم.

1. الحريرة المغربية

الحريرة هي حساء مغربي شهير يشتهر بأنه وجبة أساسية على الإفطار في شهر رمضان. تتميز بمذاقها الغني وقوامها الكريمي، وهي تجمع بين العدس والحمص والطماطم واللحم البقري أو الضأن، مضافاً إليها مزيج من التوابل المغربية.

2. الكبسة السعودية

تعد الكبسة من الأطباق الرئيسية في المائدة السعودية، وتشتهر برائحتها الزكية ومذاقها الشهي. تتكون من الأرز المطبوخ مع لحم الدجاج أو الضأن، ويضاف إليها توابل متنوعة مثل الهيل والقرنفل والزعفران، مما يضفي عليها طعمًا لا يقاوم.

3. الفتوش اللبناني

الفتوش هو سلطة لبنانية منعشة تُقدم كطبق جانبي في رمضان. يتم تحضيرها من الخضراوات مثل الخس والطماطم والخيار مع قطع الخبز المحمص، وتتبل بزيت الزيتون، اللبنة، وعصير الليمون مع رش السماق.

4. القطايف

لا يكتمل الإفطار الرمضاني بدون الحلويات، والقطايف تأخذ المكانة الأبرز. تُحشى هذه العجينة المحلاة بالجوز أو الجبن أو القشطة، ومن ثم تُقلى أو تُخبز. تُقدم مع القطر لتعزيز حلاوتها وإضفاء نكهة لذيذة.

5. السمبوسك الهندي

السمبوسك عبارة عن معجنات محشوة بالخضروات أو اللحم المفروم، وهي تحظى بشعبية كبيرة على مائدة الإفطار. تُقلى حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة، وهي مثالية كنقرشة تُضاف إلى مجموعة أطباق رمضان.

الحريرة: أصلها من المغرب وتُعتبر طبقاً مثالياً للإفطار.

أصلها من المغرب وتُعتبر طبقاً مثالياً للإفطار. الكبسة: نكهة سعودية لا تُنسى ومناسبة لكافة الأذواق.

نكهة سعودية لا تُنسى ومناسبة لكافة الأذواق. الفتوش: خيار مثالي لمن يرغب في طبق صحي ومنعش.

خيار مثالي لمن يرغب في طبق صحي ومنعش. القطايف: الحلاوة التقليدية التي يفضلها الجميع بعد الإفطار.

الحلاوة التقليدية التي يفضلها الجميع بعد الإفطار. السمبوسك: مثالية لكل من يحب المعجنات الشهية.

تجربة هذه الأطباق المتنوعة مع العائلة والأصدقاء تضفي جوًا من الدفء والمشاركة في هذا الشهر الفضيل. لا تترددوا في تحضير وتجربة هذه الوصفات التقليدية الرائعة.