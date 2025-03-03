تقاليد السحور حول العالم: تنوع الأطباق والممارسات

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 01:52 مساءً - تقاليد السحور: رحلة إلى عالم متنوع من النكهات والعادات

يعتبر السحور وجبة مهمة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تمد الصائمين بالطاقة اللازمة ليومهم الطويل من الصيام. تختلف تقاليد السحور بشكل كبير بين الثقافات والدول، مما يمنح هذه الوجبة أهمية ثقافية إلى جانب قيمتها الغذائية. في هذا المقال، سنستعرض بعض الأمثلة على تنوع الأطباق والممارسات المرتبطة بالسحور حول العالم.

السحور في الشرق الأوسط

يتميز السحور في الشرق الأوسط بمزيج من الأطباق التقليدية الغنية والمتوازنة. يجد سكان المنطقة في أطباق مثل الفول المدمس، والزبادي، والخبز الطازج، حماية لهم من الجوع والعطش خلال النهار. كما تعتبر الحلويات مثل القطايف جزءاً لا يتجزأ من وجبة السحور لدى العديد.

الفول المدمس: طعام غني بالبوتاسيوم والحديد.

الزبادي: يعزز مناعة الجسم ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

خبز الطابون أو الخبز العربي التقليدي.

السحور في جنوب آسيا

في جنوب آسيا، يتم التركيز على الأطعمة التي توفر الطاقة طوال اليوم. الأطباق غالباً ما تكون مليئة بالتوابل والنكهات المميزة. تعتبر الوجهات مثل الهند وباكستان وبنغلاديش موطناً لأطباق سحور مختلفة.

الأرز والعدس: غني بالبروتينات والكربوهيدرات.

الباراتا: نوع من الخبز المقلي يقدم مع الكاري أو اليخنة.

الشاي الحلو باللبن: مشروب دافئ وسري يفوق المذاق.

السحور في أفريقيا

تميل الأطباق الإفريقية على وجبة السحور إلى الاعتماد على المكونات المحلية المتاحة. فهي تجمع بين التنوع والأنماط التقليدية، لتلبية احتياجات الناس خلال صيامهم.

الكوكي بسار: طبق يعتمد على الكسكسي واللوبيا أو اللوبيا الخضراء.

الثريد: مصنوع من الخبز المسلوق في حساء اللحم أو الدجاج.

عادات السحور في أوروبا وأمريكا

مع تزايد عدد المسلمين في أوروبا وأمريكا، تطورت تقاليد السحور لتتناسب مع الثقافات المحلية. يتميز السحور في هذه المناطق بدمج الأطعمة الغربية مع الأطباق الشرق أوسطية أو الآسيوية.

المخبوزات الطازجة مثل الكرواسان أو الكعك بأنواعه.

الزبادي والفاكهة: تناولهما يعطي شعوراً بالتوازن الغذائي.

في الختام، تعتبر وجبة السحور فرصة لإعادة اكتشاف التراث الثقافي والغذائي حول العالم. هي ليست مجرد وجبة لإمداد الجسم بالطاقة، بل تجمع بين النكهات والعادات التي تضفي جمالاً خاصاً على أوقات شهر رمضان المبارك.