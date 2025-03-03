أنشيلوتي يتخذ قراراً مهماً بشأن خط دفاع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، اتخذ قراراً مهماً بشأن خط دفاع الميرنجي، خلال المباريات المقبلة.

وخسر ريال مدريد أمام ريال بيتيس، بنتيجة 2-1، السبت الماضي، في الجولة 26 من الليجا، في مباراة لم يظهر فيها الثنائي روديجر ودافيد ألابا بالمستوى المطلوب.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “روديجر لم يكن في أفضل حالاته، حيث بدا أبطأ من المعتاد، وارتكب أخطاء تركيز واضحة، ولم يتمكن من ضبط خط الدفاع وتسبب بركلة جزاء بطريقة ساذجة”.

وأضافت الشبكة: “أما بالنسبة ل-ألابا، فقد تم استبداله قبل الدقيقة 60، وما زال غير جاهز تماماً لخوض مباريات على مستوى عالٍ من التنافسية. بعد غيابه لمدة 14 شهراً بسبب الإصابة”.

ونوهت الشبكة: “الجمع بين الأداء السيئ لروديجر وألابا يُعتبر تحذيراً لأنشيلوتي الذي كان يخطط للاعتماد على هذا الثنائي في المباريات الكبرى لكن بعد السقوط أمام بيتيس، أصبحت خططه محل شك”.

وأشارت الشبكة: “في آخر 3 هزائم لريال مدريد، تكررت نفس القصة: راؤول أسينسيو كان بديلاً. سواء ضد برشلونة في كأس السوبر، أو أمام إسبانيول في كورنيلا، أو الآن أمام بيتيس”.

وأكدت الشبكة، أن مباراة ريال بيتيس أبرزت أهمية المدافع الشاب، ومن المتوقع أن يعود للتشكيلة الأساسية أمام أتلتيكو مدريد، غداً الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.