4 مشروبات على الريق لحرق الدهون

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 12:55 مساءً - الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من المشروبات الشهيرة التي تُعتبر وسيلة فعّالة لحرق الدهون وزيادة معدل الأيض. يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكينات والكافيين، وهما مكونان ثبت أن لهما تأثيرات إيجابية على عملية الأيض. يعتبر شرب الشاي الأخضر صباحًا على معدة فارغة من الاستراتيجيات الجيدة لتحفيز الجسم على بدء اليوم بنشاط وزيادة قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

فوائد الشاي الأخضر

يزيد من معدل حرق الدهون.

يحسن من تركيز الانتباه والقدرة على التركيز.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار المحتملة.

الماء الدافئ مع الليمون

يُعتبر شرب الماء الدافئ مع الليمون على الريق وسيلة فعّالة لتحفيز الجهاز الهضمي وإزالة السموم من الجسم. يعمل الماء الدافئ على تنشيط عملية الهضم، بينما يساهم فيتامين C الموجود في الليمون في تعزيز وظائف الكبد والمساعدة في عملية حرق الدهون.

فوائد الماء مع الليمون

يطهر الجسم من السموم المتراكمة.

يعزز من جهاز المناعة.

يساعد على تحسين صحة البشرة.

اسموزي السبانخ والزنجبيل

يُعتبر اسموزي السبانخ والزنجبيل مشروبًا مغذيًا وغنيًا بالمكونات التي تساعد على حرق الدهون. يحتوي السبانخ على الألياف المساعدة على الشعور بالشبع، بينما يعزز الزنجبيل من عملية الأيض ويعمل كمضاد للالتهابات.

مكونات اسموزي السبانخ والزنجبيل

كوب من السبانخ الطازجة.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

كوب من الماء أو الحليب النباتي.

شاي القرفة

شاي القرفة هو مشروب دافئ يستخدم في العديد من الثقافات لتعزيز الصحة وسرعة حرق الدهون. القرفة معروفة بقدرتها على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم، مما يساعد في منع تراكم الدهون.

طريقة تحضير شاي القرفة

قم بغلي كوب من الماء.

أضف عود قرفة واتركه يغلي لعدة دقائق.

اتركه ليبرد قليلًا ثم اشربه على الريق.

هذه المشروبات الأربعة هي خيارات طبيعية يمكن دمجها بسهولة في الروتين اليومي لتحفيز حرق الدهون وتحسين الصحة العامة. يمكن لتعزيز الأيض صباحًا أن يساهم بشكل كبير في الحصول على جسم أكثر حيوية ونشاط.