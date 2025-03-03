عودة فيتور روكي إلى برشلونة… (قائمة)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 11:49 صباحاً - تحدث وكيل أعمال فيتور روكي، مهاجم برشلونة السابق، عن احتمال عودة اللاعب إلى برشلونة.

وانضم روكي إلى برشلونة في شتاء 2024، ثم رحل إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة في صيف 2024، قبل العودة للدوري البرازيلي من بوابة بالميراس.

وقال أندري كوري في تصريحات: أجرينا هذه الصفقة لمساعدة ديكو وبرشلونة، لأن اللاعب لم يكن يشارك… برشلونة استعاد أمواله، وهو ما يحتاجه بشدة الآن، فيما يواصل فيتور روكي، مسيرته الكروية… لقد بيع روكي تقريباً بنفس السعر الذي جاء به، وبرشلونة استعاد كل ما استثمره، لقد قدم اللاعب أداءً جيداً مع بيتيس، ولا يزال يملك إمكانيات كبيرة.

وقال أيضاً: روكي رائع، لكن الأمور لم تسر كما كنا نأمل، وأعتقد أن قدومه في الشتاء لم يكن مناسباً، وسيعود إلى البرازيل لموسم أو موسمين ثم يرجع لأوروبا، ومع بلوغه 21 أو 22 عاماً، أعتقد أنه سيكون هنا مرة أخرى.

ولم يغلق كوري، الباب أمام احتمالية عودة فيتور روكي إلى برشلونة يوماً ما، مشيراً إلى أن كرة القدم ديناميكية للغاية.