هذا الشرط يعيد نيمار إلى برشلونة…

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 11:49 صباحاً - أفاد تقرير صحفي أن برشلونة وضع شرطاً أولياً لبحث إمكانية عودة البرازيلي نيمار، لاعب سانتوس البرازيلي، إلى صفوفه.

ووفقاً لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: وضع برشلونة شرطاً مبدئياً للنظر في التعاقد المحتمل مع نيمار، يتمثل في استعادة اللاعب لأفضل مستوى له مع سانتوس الذي انضم إليه منذ شهر، بعد تجربته المخيبة مع الهلال السعودي.

وأوضحت إدارة برشلونة الأمر لنيمار بعبارات صريحة وفقاً للصحيفة المذكورة: سجّل 15 هدفاً مع سانتوس أولاً، وبعدها سنفكر في ضمك…