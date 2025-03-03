تحلية ما بعد الإفطار.. حضروا أطيب بسبوسة بالقشطة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 11:49 صباحاً - تحضير البسبوسة بالقشطة: وصفة سحرية لأمسيات رمضانية مميزة

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجدد الطقوس والعادات التي تجعل من الإفطار تجربة لا تُنسى مليئة بالوجبات اللذيذة والحلويات الشهية. وبينما تجتمع الأسرة حول مائدة الإفطار، تبرز تحلية البسبوسة بالقشطة كواحدة من الحلويات المفضلة للكثيرين. دعونا نتعلم اليوم كيف نحضر هذه الحلوى الرائعة.

مكونات البسبوسة بالقشطة

للحصول على أفضل نتيجة، يجب علينا استخدام مكونات ذات جودة عالية لتحقيق المذاق الأصيل والمميز للبسبوسة. إليكم قائمة المكونات التي ستحتاجون إليها:

2 كوب من السميد الناعم

1 كوب من السكر

1 كوب من اللبن الزبادي

نصف كوب من جوز الهند المبشور

نصف كوب من الزبدة الذائبة

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

1 كوب من القشطة

لوز للتزيين (اختياري)

شيرة (قطر) باردة

طريقة التحضير

تعتبر طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة سهلة ومباشرة، تتطلب بعض الخطوات البسيطة للحصول على النتائج المثالية.

في وعاء عميق، اخلطوا السميد مع السكر، واللبن الزبادي، وجوز الهند، والزبدة، والبيكنج باودر حتى تتجانس المكونات تمامًا. جهزوا صينية خبز وادهنوها بالقليل من الزبدة أو الزيت لمنع التصاق المزيج. اسكبوا نصف كمية الخليط في الصينية، وافردوه بالتساوي. أضيفوا طبقة القشطة على سطح الطبقة الأولى من الخليط. اسكبوا باقي الخليط فوق القشطة وقوموا بتسوية السطح بلطف. زينوا السطح باللوز إذا رغبتم في ذلك للحصول على لمسة جمالية إضافية. خبزوا البسبوسة في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة حتى يصبح السطح ذهبي اللون. بعد إخراج البسبوسة من الفرن، اسكبوا الشيرة الباردة عليها لتحصلوا على تحلية بنكهة لا تُقاوم.

نصائح للحصول على أفضل نتيجة

إليكم بعض النصائح الذهبية لضمان نجاح وصفتكم وإبهار ضيوفكم:

تأكدوا من استخدام سميد ناعم لتحصلوا على قوام مثالي للبسبوسة.

اجعلوا الشيرة باردة عند إضافتها على البسبوسة الساخنة لضمان تشربها بشكل جيد.

يمكنكم إضافة نكهات إضافية مثل الفانيليا أو ماء الزهر لإضفاء نكهة مميزة.

بهذه الطريقة، ستحصلون على بسبوسة بالقشطة تتميز بطعمها الرائع وملمسها الناعم، مما يجعلها الخيار الأمثل لتحلية ما بعد الإفطار في رمضان. استمتعوا بها وأضفوا السعادة على وجباتكم الرمضانية!