وصفة ولا أشهى لتحضير المعكرونة باللحمة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 10:52 صباحاً - تعرفوا على طريقة تحضير المعكرونة باللحمة بكل سهولة

المعكرونة باللحمة من الأطباق الشهية والسهلة التحضير التي يمكن إعدادها في المنزل بسرعة وبتكلفة معقولة. تعد هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لوجبة غداء أو عشاء ترضي جميع الأذواق. سنعرض لكم اليوم الطريقة المثلى لتحضير هذه الوصفة اللذيذة.

المكونات الضرورية

500 جرام من المعكرونة (نوع حسب الرغبة)

400 جرام من اللحم المفروم

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

علبة من صلصة الطماطم (حوالي 400 جرام)

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة من القرفة (اختياري)

جبنة بارميزان مبشورة للتزيين

بقدونس مفروم للتزيين

خطوات التحضير

في قدر كبير، اسلقوا المعكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح حتى تنضج. ثم صفيها وضعوها جانبًا. في مقلاة كبيرة، سخنوا زيت الزيتون على نار متوسطة. أضيفوا البصل المفروم وقلّبوه حتى يذبل قليلاً. أضيفوا الثوم وقلّبوا جيدًا لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته. زدوا اللحم المفروم إلى المقلاة وقلّبوه حتى يُطهى تمامًا ويتحول إلى اللون البني. أضيفوا صلصة الطماطم والزعتر، وقلّبوا المكونات معًا جيدًا. أبهروها بالملح والفلفل ورشة القرفة إذا رغبتم، وتركوا الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتسبك الصلصة. أضيفوا المعكرونة المسلوقة إلى المقلاة مع خليط اللحمة، وقلّبوا جيدًا حتى تغطى المعكرونة بالصلصة. قدموا الطبق ساخنًا وزيّنوه بالجبنة المبشورة والبقدونس المفروم.

بهذه الطريقة السهلة والسريعة تحصلون على طبق معكرونة باللحمة لذيذ ومغذٍ يمكن تقديمه لعائلتكم وأصدقائكم، لتستمتعوا بلذة النكهات الإيطالية في منزلكم. بالتأكيد ستنال هذه الوصفة إعجاب الجميع، ولا تنسوا مشاركة الطبق مع الجميع للحصول على الإطراء!