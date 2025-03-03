الصحة النفسية للأطفال: علامات تدل على الحاجة للدعم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 10:52 صباحاً - أهمية الصحة النفسية للأطفال

الصحة النفسية للأطفال تعتبر من الجوانب الأساسية في تطويرهم ونموهم المتوازن. تعد الطفولة المرحلة التي تتشكل فيها شخصية الطفل ويتم فيها بناء الأسس السلوكية والعاطفية التي تؤثر عليه مدى الحياة. من هنا تأتي أهمية تقديم الدعم النفسي للأطفال، خاصة عند ظهور علامات تُشير إلى أنّهم قد يواجهون تحديات نفسية يحتاجون فيها إلى المساندة.

علامات تدل على الحاجة إلى الدعم النفسي للأطفال

من الضروري أن يكون الأهل والمربون واعين لبعض العلامات التي قد تشير إلى أن الطفل يحتاج للدعم النفسي. تشمل هذه العلامات:

تغيرات ملحوظة في السلوكيات أو العواطف، مثل العزلة المفاجئة أو العدوانية.

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت تثير اهتمام الطفل سابقاً.

اضطرابات النوم، مثل الأرق أو كثرة الكوابيس.

تراجع الأداء الأكاديمي أو عدم القدرة على التركيز في الدراسة.

الشعور المستمر بالحزن أو القلق دون سبب واضح.

تغيرات في الشهية قد تؤدي إلى فقدان الوزن أو زيادته.

كيف يمكن دعم الصحة النفسية للأطفال؟

التعرف على احتياجات الأطفال النفسية هو الخطوة الأولى نحو تقديم الدعم الملائم. إليك بعض النصائح لدعم الصحة النفسية للأطفال:

تعزيز التواصل المفتوح

احرص على خلق جو من الثقة حيث يشعر الأطفال بالراحة في التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم دون خوف من النقد أو العقاب. شاركهم أحاسيسك وكن مستمعًا جيدًا.

تشجيع الاهتمامات والهوايات

شجع الأطفال على ممارسة الأنشطة والهوايات التي يحبونها والتي تعزز من ثقتهم بأنفسهم وتساعدهم في بناء مهارات اجتماعية جديدة.

اللجوء إلى الخبراء النفسيين عند الحاجة

إذا لاحظت أن الطفل يعاني من مشاكل نفسية مستمرة تؤثر على حياته اليومية، لا تتردد في استشارة متخصص نفسي للأطفال لتقديم الدعم المهني الملائم.

دور المدرسة والمجتمع

إلى جانب دور الأسرة، تلعب المدرسة والمجتمع دورًا حيويًا في دعم الصحة النفسية للأطفال. ينبغي على المدارس توفير بيئة آمنة وتعليمية تراعي الاحتياجات النفسية للطلاب وتقدم الدعم اللازم لهم من خلال البرامج الإرشادية والنفسية.

في النهاية، الصحة النفسية للأطفال ليست أقل أهمية من الصحة الجسدية. اهتمامنا بنفسية الطفل ومراقبة علاماتها يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في حياته المستقبلية، مما يساعد في بناء جيل أكثر صحة وتوازنًا.