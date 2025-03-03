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الدوري التركي (26): غازي عنتاب يستقبل أيوبسبور

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الدوري التركي (26): غازي عنتاب يستقبل أيوبسبور

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الإثنين، مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلعب الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة قونيا سبور مع طرابزون سبور، وغازي عنتاب مع أيوب سبور، ويلتقي جوزتبه مع سامسون سبور الساعة 20:30، وإسطنبول باشاك شهير مع سيفاس سبور بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (26)
تشايكور ريزا سبور × ألانيا سبور 3-1
قاسم باشا × غلطة سراي 3-3
فنربخشة × أنطاليا سبور 3-0
أضنة ديمر سبور × بودريم سبور 0-0
بشكتاش × قيصري سبور 2-0

ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 65 نقطة
2- فنربخشة: 61 نقطة
3- سامسون سبور: 46 نقطة
4- بشكتاش: 44 نقطة
5- أيوبسبور: 40 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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