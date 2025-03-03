الدوري التركي (26): غازي عنتاب يستقبل أيوبسبور

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الإثنين، مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، حيث يلعب الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة قونيا سبور مع طرابزون سبور، وغازي عنتاب مع أيوب سبور، ويلتقي جوزتبه مع سامسون سبور الساعة 20:30، وإسطنبول باشاك شهير مع سيفاس سبور بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (26)

تشايكور ريزا سبور × ألانيا سبور 3-1

قاسم باشا × غلطة سراي 3-3

فنربخشة × أنطاليا سبور 3-0

أضنة ديمر سبور × بودريم سبور 0-0

بشكتاش × قيصري سبور 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 65 نقطة

2- فنربخشة: 61 نقطة

3- سامسون سبور: 46 نقطة

4- بشكتاش: 44 نقطة

5- أيوبسبور: 40 نقطة