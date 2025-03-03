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الدوري البرتغالي (24): سبورتينغ لشبونة يلاقي إستوريل برايا

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الدوري البرتغالي (24): سبورتينغ لشبونة يلاقي إستوريل برايا

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

باستثناء مباراة جل فيسنتي وبنفيكا المؤجلة، يطوي فريقا سبورتينغ لشبونة وإستوريل برايا، اليوم الإثنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، صفحة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

النتائج المسجلة في الجولة (24)
موريرينسي × إستريلا أمادورا 1-1
بوافيستا × سانتا كلارا 1-0
فارينزي × إي في أس فوتبول 0-1
ريو آفي × سبورتينغ براغا 2-1
ناسيونال ماديرا × فاماليكاو 2-1
أروكا × بورتو 0-2
فيتوريا غيماريش × كاسابيا 1-0
جل فيسنتي × بنفيكا- مؤجلة إلى 28 آذار 2025

ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 53 نقطة
2- بنفيكا: 53 نقطة
3- بورتو: 50 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 47 نقطة
5- سانتا كلارا: 39 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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