الدوري البرتغالي (24): سبورتينغ لشبونة يلاقي إستوريل برايا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

باستثناء مباراة جل فيسنتي وبنفيكا المؤجلة، يطوي فريقا سبورتينغ لشبونة وإستوريل برايا، اليوم الإثنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، صفحة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري البرتغالي بكرة القدم.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

موريرينسي × إستريلا أمادورا 1-1

بوافيستا × سانتا كلارا 1-0

فارينزي × إي في أس فوتبول 0-1

ريو آفي × سبورتينغ براغا 2-1

ناسيونال ماديرا × فاماليكاو 2-1

أروكا × بورتو 0-2

فيتوريا غيماريش × كاسابيا 1-0

جل فيسنتي × بنفيكا- مؤجلة إلى 28 آذار 2025

ترتيب فرق المقدمة

1- سبورتينغ لشبونة: 53 نقطة

2- بنفيكا: 53 نقطة

3- بورتو: 50 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 47 نقطة

5- سانتا كلارا: 39 نقطة