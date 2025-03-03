نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (27): جوفنتوس يلاقي فيرونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يختتم فريقا جوفنتوس وهيلاس فيرونا مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، اليوم الإثنين، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
النتائج المسجلة في الجولة (27)
مونزا × تورينو 0-2
بولونيا × كالياري 2-1
جنوى × إمبولي 1-1
روما × كومو 2-1
ميلان × لاتسيو 1-2
فيورنتينا × ليتشي 1-0
أتلانتا × فينيزيا 0-0
نابولي × إنتر ميلان 1-1
أودونيزي × بارما 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- إنتر ميلان: 58 نقطة
2- نابولي: 57 نقطة
3- أتلانتا: 55 نقطة
4- لاتسيو: 50 نقطة
5- جوفنتوس: 49 نقطة