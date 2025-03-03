الدوري الإيطالي (27): جوفنتوس يلاقي فيرونا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يختتم فريقا جوفنتوس وهيلاس فيرونا مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، اليوم الإثنين، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (27)

مونزا × تورينو 0-2

بولونيا × كالياري 2-1

جنوى × إمبولي 1-1

روما × كومو 2-1

ميلان × لاتسيو 1-2

فيورنتينا × ليتشي 1-0

أتلانتا × فينيزيا 0-0

نابولي × إنتر ميلان 1-1

أودونيزي × بارما 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- إنتر ميلان: 58 نقطة

2- نابولي: 57 نقطة

3- أتلانتا: 55 نقطة

4- لاتسيو: 50 نقطة

5- جوفنتوس: 49 نقطة