“أهم أنواع البروتينات التي يجب تناولها أسبوعيًا لصحة أفضل”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 09:55 صباحاً - لماذا تُعتبر البروتينات مهمة لصحة الجسم؟

تلعب البروتينات دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم، فهي تقوم بإصلاح الخلايا التالفة وبناء الأنسجة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر البروتينات مصدرًا للطاقة وتساهم في إنتاج الإنزيمات والهرمونات المهمة. لذلك، من الضروري تضمين البروتينات في نظامك الغذائي بشكل منتظم.

أهم أنواع البروتينات التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي

1. البروتينات الحيوانية

اللحوم الحمراء: مثل لحم البقر والغنم، تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية.

الدواجن: مثل الدجاج والديك الرومي، تُعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين بقيمة دهنية أقل.

الأسماك: تعتبر الأسماك مثل السلمون والتونة غنية بأوميغا-3 وتقدم فوائد إضافية لصحة القلب.

البيض: يحتوي البيض على بروتين عالي الجودة، ويُعتبر خيارًا رائعًا لوجبات الفطور أو الغداء.

2. البروتينات النباتية

البقوليات: مثل العدس والفاصولياء والحمص، تعتبر مصدرًا جيدًا للبروتينات النباتية والألياف.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور الشيا، تحتوي على بروتينات ودهون صحية مفيدة للقلب.

التوفو والتمبيه: منتجات الصويا تعتبر بدائل ممتازة للحوم، غنية بالبروتين وقليلة الدهون المشبعة.

نصائح للتوازن في تناول البروتين

للحصول على أقصى استفادة من البروتينات، يُفضل الجمع بين المصادر الحيوانية والنباتية لضمان حصول الجسم على كافة الأحماض الأمينية الأساسية. يُنصح أيضاً بتوزيع تناول البروتينات على مدار اليوم في وجبات مختلفة، وتجنب التركيز على مصدر واحد فقط بل التنويع بين مختلف الأنواع لزيادة الفائدة الصحية والذوق.