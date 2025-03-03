نشكركم على متابعتكم خبر كأس الاتحاد الإنكليزي: نوتينغهام فورست يستضيف إبسويتش تاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يختتم فريقا نوتينغهام فورست وإبسويتش تاون اليوم الإثنين، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات دور الـ 16 في كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم.
النتائج المسجلة في دور الـ 16
نيوكاسل يونايتد × برايتون 1-2
مانشستر يونايتد × فولهام 1-1 وبالترجيح 3-4
أستون فيلا × كارديف سيتي 2-0
كريستال بالاس × ميلوول 3-1
بريستون نورث إيند × بيرنلي 3-0
بورنموث × وولفرهامبتون 1-1 وبالترجيح 5-4
مانشستر سيتي × بليموث أرجايل 3-1