كأس الاتحاد الإنكليزي: نوتينغهام فورست يستضيف إبسويتش تاون

النتائج المسجلة في دور الـ 16 نيوكاسل يونايتد × برايتون 1-2 مانشستر يونايتد × فولهام 1-1 وبالترجيح 3-4 أستون فيلا × كارديف سيتي 2-0 كريستال بالاس × ميلوول 3-1 بريستون نورث إيند × بيرنلي 3-0 بورنموث × وولفرهامبتون 1-1 وبالترجيح 5-4 مانشستر سيتي × بليموث أرجايل 3-1

يختتم فريقا نوتينغهام فورست وإبسويتش تاون اليوم الإثنين، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات دور الـ 16 في كأس الاتحاد الإنكليزي بكرة القدم.

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امير السيد

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