الدوري التونسي (23): الملعب التونسي في ضيافة شبيبة العمران

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 08:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الإثنين، مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، حيث يلعب قوافل قفصة مع مستقبل سليمان واتحاد بن قردان مع نجم المتلوي، وشبيبة العمران مع الملعب التونسي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النتائج المسجلة في الجولة (23)

الإفريقي × اتحاد تطاوين 1-0

الصفاقسي × الاتحاد المنستيري 0-0

الترجي الجرجيسي × الأولمبي الباجي 1-0

النجم الساحلي × البنزرتي 1-0

مستقبل قابس × الترجي 0-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 51 نقطة

2- النجم الساحلي: 48 نقطة

3- الاتحاد المنستيري: 47 نقطة

4- الإفريقي: 46 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 44 نقطة